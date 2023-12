iPhone XR (64 GB): oggi lo paghi meno di 320€, PREZZONE su Amazon

Se stai cercando un nuovo melafonino low.cost ma ancora validissimo e performante, aggiornato ad iOS 17.2 (appena arrivato, tra l’altro), oggi vogliamo consigliarti l’ottimo iPhone XR che, nella sua iterazione ricondizionata ma in condizioni eccellenti, in colorazione nera e con 64 GB di memoria interna, costa solo 319,64€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, ovviamente su Amazon. Cosa aspetti? Corri a prenderlo adesso ma non pensarci troppo; la promo potrebbe terminare da un momento all’altro. Con il noto portale di e-commerce americano avrai diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di ripensamenti o di gravi problematiche.

iPhone XR: ecco perché devi comprarlo adesso

Nonostante sia un modello un po’ datato, l’iPhone XR è ancora una potenza in termini di prestazioni. Di fatto, è dotato del processore A12 Bionic, ed è in grado di offrire una velocità di esecuzione rapida e una fluidità senza pari. Capiamoci: per navigare online, chattare, utilizzare le app di messaggistica online, per controllare la posta e non solo, va più che bene.Ha perfino un’autonomia degna di nota, è costruito in vetro e in alluminio e presenta anche una fotocamera di alta qualità che riesce a catturare immagini nitide e vivide. Con la modalità ritratto e la registrazione video in 4K, avrai a disposizione uno strumento versatile per i tuoi ricordi più preziosi.

Il display Liquid Retina da 6,1″ ti assicura colori vividi, neri profondi e una chiarezza straordinaria. Dispone del notch che cela la webcam e i vari sensori e le cornici sono super sottili. È leggero, sottile e piacevole al tatto. L’iPhone XR ricondizionato disponibile su Amazon è certificato “in condizioni eccellenti”, il che significa che è stato attentamente testato e ripristinato per garantire le migliori condizioni possibili. Puoi acquistare con fiducia, sapendo che stai ricevendo un dispositivo di alta qualità che sembra e funziona come nuovo. Lo pagherai solo 319,64€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

