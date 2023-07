iPhone XR (128 GB) ricondizionato: vale anche la pena acquistarlo oggi?

Può avere ancora senso un iPhone XR nel 2023? Ci siamo posti questa domanda e la risposta non può che essere positiva. Prima di addentrarci nella disamina delle caratteristiche del device, vi ricordiamo che il telefono costa solo 315,99€ nella sua versione bianca con 128 GB di memoria interna. Ovviamente si tratta di un ricondizionato ma non dovrete temere nullA; il dispositivo sarà pari al nuovo, con un design all’ultimo grido, privo di imperfezioni estetiche e difetti, con una batteria avente una capacità superiore all’80%.

iPhone XR (128 GB): perché acquistarlo?

In primo luogo dobbiamo considerare che iPhone XR è dotato del processore A12 Bionic, che offre prestazioni solide e fluide per le attività quotidiane, come navigazione web, social media, email, streaming multimediale e giochi leggeri. Dispone poi di un ampio display LCD da 6,1 pollici con colori vivaci e una buona qualità visiva.

Presenta una sola fotocamera da 12 megapixel che offre prestazioni fotografiche solide. Gira video in 4K e realizza immagini meravigliose, nitide e luminose anche al buio. Fra le altre cose, citiamo anche la modalità ritratto, incredibile con un bokeh attivo eccezionale. Ha una batteria generosa e si ricarica sia via Lightning che mediante wireless charging. E poi, considerate che costa pochissimo: solo 315,99€ per la versione da 128 GB si può dire che è fantastica. E un’ottima opzione per chi desidera un iPhone ma ha un budget più limitato.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto alla consegna celere e gratuita, si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, non di meno avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Ricordatevi poi che c’è un anno di garanzia con supporto tecnico logistico sempre attivo, via chat o via telefono, con gli esperti del sito. A soli 315,99€ è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.