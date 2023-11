iPhone XR (128 GB) ricondizionato (come nuovo) a meno di 284€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta di Apple ma non volete comunque spendere troppo, e dovete necessariamente aggiornare il vostro vecchio melafonino, vogliamo proporvi l’ottimo iPhone XR del 2018 che, anche se ha qualche anno di vita alle sue spalle, si presenta ancora come una soluzione eccellente per tutti. Nello specifico, il modello che vi proponiamo è quello in colorazione “Product (RED)” da 128 GB e si trova in versione ricondizionata ma in condizioni eccellenti. È un terminale iconico, che ha venduto tantissimo in questo lasso di tempo e ancora oggi, grazie alla sua scheda tecnica evergreen, è una proposta interessante per moltissime persone. Lo pagherete solo 283,99€, spese comprese e IVA inclusa.

iPhone XR: dovete comprarlo adesso

Non lasciatevelo sfuggire anche perché la consegna è celere e gratuita per i clienti di Prime; si può ricevere anche in meno di 24 o 48 ore e si può dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis. A questo prezzo è infatti irrinunciabile anche perché si presenta in condizioni eccellenti (è un ricondizionato).

Ad ogni modo, gode di design elegante e audace che non passa inosservato; è realizzato in alluminio (sul frame) e in vetro e supporta, di conseguenza, la ricarica wireless sulla back cover. Abbiamo una singola fotocamera da 12 Megapixel ma è eccellente e permette di fare scatti unici in ogni condizione di luce. È anche pensata per i ritratti e le foto creative con lo sfondo sfocato.

Nonostante sia uscito qualche tempo fa, offre ancora prestazioni di alto livello grazie al suo processore A12 Bionic. Gestisce senza sforzo le app più impegnative, i giochi e le attività multitasking. Il display Liquid Retina da 6,1 pollici permette di godere di colori vividi: è perfetto per navigare in rete o per guardare contenuti sui social. Se siete interessati, sbrigatevi perché ci sono poche scorte disponibili al momento della stesura di questo articolo: a 283,99€ è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.