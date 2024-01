iPhone XR (128 GB) ricondizionato come nuovo a meno di 275€ su Amazon

Oggi vogliamo consigliarti uno smartphone di casa Apple che, anche se è uscito diversi anni fa, è ancora una soluzione perfetta per moltissime persone. Di fatto, se sei alla ricerca di un telefono premium ma che non costi troppo, ma che vada comunque bene per un utilizzo social, per la messaggistica, il client mail e la navigazione web, non possiamo non suggerirti l’acquisto dell’ottimo iPhone XR che, nella sua iterazione nera con 128 GB di memoria interna e in versione ricondizionata (ma in condizioni eccellenti) costa solo 273,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Considera che avrai anche diritto ad un anno di garanzia con il programma di Amazon Renewed e che potrai usufruire di tantissimi vantaggi esclusivi.

iPhone XR (128 GB): ecco perché comprarlo

L’iPhone XR è stato lanciato nel 2018, ma anche nel 2024, le sue prestazioni rimangono sorprendentemente competitive. Dotato del potente processore A12 Bionic, questo device riesce ad offrire una navigazione fluida, un avvio rapido delle app e delle prestazioni generali affidabili. Sarai in grado di gestire senza problemi le attività quotidiane, dall’utilizzo di software impegnativi alla creazione di contenuti per i social.

Presenta un display Liquid Retina che offre colori vividi e una chiarezza sorprendente. Anche se non ha la stessa risoluzione dei modelli più recenti, la qualità visiva è comunque impressionante. Guardare video, sfogliare foto e navigare su schermo è un piacere con questo pannello da 6,1″ con tecnologia LCD IPS. La fotocamera singola da 12 MP dell’iPhone XR continua a offrire scatti di alta qualità che vanno benissimo in tantissime situazione. Grazie al software di elaborazione delle immagini avanzato di Apple, potrai catturare foto nitide e dettagliate in diverse condizioni di luce. Può registrare video in 4K e questo è un altro vantaggio che rende questo dispositivo adatto per chi ama creare contenuti multimediali.

Uno dei vantaggi dei melafonini è il supporto a lungo termine da parte di Apple per gli aggiornamenti del sistema operativo. Anche se è arrivato sul mercato qualche anno fa, continua a ricevere gli ultimi update di iOS. Ciò significa che avrai accesso alle nuove funzionalità di sicurezza e alle ultime novità che il colosso di Cupertino ha pensato per i suoi utenti.

Il modello proposto su Amazon è dotato di una spaziosa capacità di archiviazione di 128GB, che è più che sufficiente per conservare foto, video, app e altri dati senza preoccuparti della memoria interna. Cosa aspetti? A soli 273,00€ questo iPhone XR ricondizionato è una scelta validissima, ma corri a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.