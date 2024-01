iPhone XR (128 GB) ricondizionato: a poco più di 300€ è da comprare SUBITO

Se sei alla ricerca di uno smartphone Apple all’avanguardia che non costi troppo ma che disponga comunque di prestazioni di alto livello, l’iPhone XR è la soluzione perfetta per te e le tue esigenze. Non di meno, la versione nera con 128 GB di memoria interna, ricondizionata in condizioni eccellenti, è disponibile a soli 302,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciarti sfuggire un prodotto del genere: è un best buy senza paragoni e senza rivali, è leggero e performante, con un frame in alluminio e una back cover in vetro. Ottima la selfiecam e la main camera posteriore da 12 Megapixel che permette di girare video in 4K. Cosa aspettate a comprarlo? A questa cifra è un vero best buy.

iPhone XR: ecco perché prenderlo adesso

Partiamo dalla disamina estetica: iPhone XR vanta un design iconico con una struttura in vetro e alluminio che conferisce al device un look elegante e una sensazione di solidità. Ovviamente è un ricondizionato visto che è uscito nel 2018, ma è in condizioni eccellenti quindi non presenterà segni evidenti di utilizzo, difetti estetici e non solo. Nonostante sia un telefono non proprio recentissimo, gode ancora di performance strepitose; è alimentato dal processore A12 Bionic, che offre prestazioni veloci e fluide. Quindi, qualsiasi cosa tu faccia, dal multitasking alla riproduzione di giochi graficamente intensi, il gadget sarà sempre pronto a rispondere con prontezza e affidabilità.

La versione con 128 GB di memoria interna dell’iPhone XR ti offrirà tanto spazio per l’archiviazione per le tue foto, per i video, o per l’installazione delle app. Presenta poi uno schermo Liquid Retina da 6,1 pollici dai colori vividi, con un contrasto elevato e una risoluzione nitida. La tecnologia True Tone regola automaticamente il bilanciamento del bianco in base all’illuminazione ambientale. Come detto, è un ricondizionato disponibile in condizioni eccellenti. Lo smartphone è stato attentamente testato e ripristinato dai tecnici di Amazon per assicurare un funzionamento impeccabile. Con un prezzo di soli 302,99€ non puoi proprio lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.