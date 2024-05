iPhone XR (128 GB) ricondizionato a meno di 270€ su Amazon

Il potentissimo iPhone XR, il flagship entry level della line-up del 2018, oggi è in super sconto al prezzo sensazionale di soli 269,00€ al posto di 339,00€. Il prodotto è IVA inclusa e non pagherete le spese di spedizione perché saranno comprese nel costo del prodotto. Ovviamente si tratta di un device ricondizionato ma è in condizioni eccellenti; questo significa che non presenterà segni di difetti estetici evidenti, che avrà una batteria con capacità superiore all’85% e un display privo di difetti e imperfezioni. Insomma, acquistando un gadget del genere farete anche del bene all’ambiente e risparmierete una ingente somma di denaro. Fate presto quindi se siete interessati/e all’acquisto; non sappiamo quante scorte siano rimaste e per quanto durerà la promozione esclusiva.

iPhone XR: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple in questione è un prodotto ancora attualissimo; ha un design eccellente ed è costruito con materiali di pregio. C’è un display LCD IPS Retina da 6,1 pollici con notch al seguito, troviamo un frame in alluminio e una back cover in vetro con supporto alla ricarica wireless e alla tecnologia MagSafe. C’è un processore Apple A12 che funziona benissimo anche con le app più esigenti; troviamo poi ben 128 GB di memoria interna per l’archiviazione delle foto, video e canzoni e per l’installazione delle applicazioni.

iPhone XR viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Non dimenticate che c’è la garanzia di un anno con il programma di Amazon Renewed e che avrete la possibilità di beneficiare anche di altri vantaggi esclusivi con il noto portale di e-commerce americano. A soli 269,00€ è imperdibile.