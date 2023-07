iPhone XR (128 GB): meno di 310€ per un flagship immortale

Nonostante siano stati lanciati nuovi modelli di iPhone nel corso degli anni, iPhone XR continua a essere un dispositivo amato e apprezzato dagli utenti. Anche nel 2023, questo smartphone di Apple mantiene la sua popolarità grazie a un equilibrio perfetto tra prestazioni, design accattivante e funzionalità all’avanguardia. Su Amazon troverete il modello nero da 128 GB, ricondizionato ma in condizioni eccellenti, a soli 309,99€, spese di spedizione incluse. Secondo noi vale ancora la pena acquistarlo oggi, quindi non pensateci troppo e fatelo vostro adesso.

iPhone XR (128 GB): le sue caratteristiche complete

iPhone XR presenta un design elegante con una scocca in vetro e alluminio, disponibile in una varietà di colori vivaci. Il suo display Liquid Retina da 6,1 pollici consente di avere colori vibranti e una risoluzione nitida, garantendo un’esperienza visiva piacevole per la visualizzazione di contenuti multimediali, la navigazione web e l’utilizzo di applicazioni.

Continua poi ad offrire prestazioni solide grazie al processore A12 Bionic di Apple e 3 GB di RAM. Questo smartphone gestisce agevolmente le applicazioni quotidiane, i giochi e le attività multitasking. La durata della batteria è ancora molto buona; si può usare per un giorno intero senza il minimo problema. C’è poi una singola fotocamera posteriore da 12 MP che realizza scatti di qualità. Grazie all’elaborazione delle immagini avanzata di Apple, cattura foto nitide con buona luminosità e dettagli. Inoltre, la fotocamera supporta la modalità Ritratto, che permette di ottenere scatti con uno sfondo sfocato e il soggetto in primo piano.

Anche nel 2023, questo smartphone riceverà gli ultimi aggiornamenti di iOS. È un ricondizionato ma si trova in condizioni eccellenti; viene spedito da Amazon pertanto godrà del supporto tecnico e logistico del noto portale di e-commerce. Per soli 309,99€ la versione nera con 128 GB è da acquistare subito.

