iPhone XR (128 GB): la versione ricondizionata su Amazon costa POCHISSIMO

Oggi vi parleremo di uno smartphone di Apple che, secondo noi, è semplicemente “senza tempo”. Ci riferiamo all’ottimo iPhone XR che, nonostante sia uscito nel 2018, rappresenta ancora oggi una valida soluzione per chi cerca un buon prodotto dal prezzo contenuto ma dalle altissime prestazioni. Nello specifico, girovagando su Amazon, abbiamo notato che la versione con 128 GB di memoria interna, in colorazione Product (RED) e in versione ricondizionata, costa solo 298,99€, spese di spedizione incluse. Questo è un ottimo prezzo per un terminale che fa tutto, va benissimo per moltissime persone ed ha perfino un’autonomia degna di nota.

iPhone XR (128 GB) ricondizionato: ecco perché comprarlo

Il retro in vetro e la cornice in alluminio conferiscono un aspetto premium e un tocco di eleganza. La colorazione Product (RED) aggiunge un tocco di originalità ed è anche una dimostrazione di sostegno alla lotta contro l’HIV/AIDS, poiché parte del ricavato va a supportare questa causa. Il pannello è un Liquid Retina da 6,1 pollici che offre colori brillanti e una buona nitidezza in ogni contesto. Si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca invece, troviamo un processore A12 Bionic di Apple. Questo chip è ancora in grado di affrontare facilmente le sfide quotidiane ed è perfetto per i social, le chiamate, i messaggi, per controllare le mail e non solo.

L’iPhone XR è dotato di una fotocamera singola da 12 MP con apertura f/1.8: scatta foto di alta qualità con colori vividi e dettagli nitidi e gestisce bene le condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla tecnologia Smart HDR. Il modello in questione ha uno storage di 128 GB, più che necessari per archiviare file, foto, video e canzoni e per installare centinaia di applicazioni. Infine, ricordatevi che anche se è un ricondizionato, si trova in condizioni eccellenti, pari al nuovo. Tuttavia, costa pochissimo: lo pagherete solo 298,99€ grazie ad Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.