iPhone XR (128 GB): a poco più di 300€ è un Best Buy assoluto

Qualcuno oggi potrebbe chiedersi: “ma ha ancora senso un vecchio iPhone XR nel 2023″? La risposta è ovviamente positiva, perché lo smartphone è valido oggi, come cinque anni fa. Sembra incredibile a pensarlo, ma è proprio così.

iPhone XR (128 GB) si presenta come un dispositivo dal design attuale, con bordi curvi ma con un pannello flat con schermo LCD IPS con tanto di notch al seguito. Il frame è in alluminio riciclato e sulla back cover c’è un’unità in vetro che supporta la ricarica wireless. Questo device è oltremodo interessante perché gira veloce, è fluido anche nelle operazioni più complesse. L’azienda lo supporta da anni e godrà di aggiornamenti e update del software ancora per diverso tempo. Lo trovate su Amazon a soli 308,99€, IVA inclusa.

iPhone XR (128 GB): le sue caratteristiche

Ovviamente il dispositivo è un ricondizionato e questo implica che è sì usato, ma rimesso a nuovo dai tecnici esperti del sito. È in condizioni eccellenti, costa solo 308,99€ e questo lo rende automaticamente un Best Buy. La disponibilità sul sito è immediata e la consegna è veloce. In pochissimi giorni sarà a casa vostra e la versione in sconto presenta 128 GB di memoria interna. La colorazione invece, è quella nera.

Come detto, iPhone XR è uno smartphone che può fare tutto; il pannello è meraviglioso, si vede bene anche sotto luce diretta, ha un processore Apple Bionic che fa girare fluidi anche i giochi scaricabili dall’App Store o presenti su Apple Arcade. La singola camera posteriore con flash LED è coadiuvata da un software che permette di ottenere scatti puliti e professionali in ogni contesto.

Insomma, lui è un telefono perfetto da regalare ad amici e parenti o, perché no, per entrare nel magico mondo della mela. A questo prezzo (308,99€) non potete lasciarvelo sfuggire.

