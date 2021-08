Secondo quanto si legge in rete, un iPhone X è sopravvisuto illeso ad una caduta di 11.000 piedi (3352,8 metri) da un aereo. L'apparente versatilità, robustezza e invincibilità dei modelli di melafonini di Apple è stata ben documentata negli ultimi anni.

iPhone X rimane illeso dopo 3352 metri di caduta

Pensiamo al telefono che è stato rinvenuto in un lago dopo mesi e che ha continuato a funzionare come se nulla fosse poco dopo. L'Apple iPhone rimane un dispositivo meraviglioso e versatile, con molte delle sue potenziali capacità ancora da esplorare completamente.

Ora, è arrivato un rapporto secondo cui un iPhone X è stato erroneamente fatto cadere da un aereo che volava ad un'altitudine di circa 11.000 piedi (3,35 km) ed è sopravvissuto alla forza del suo impatto sulla terra in modo impressionante. Questo potrebbe essere il più estremo test a cui un terminale sia stato sottoposto.

La notizia di questo incidente è stata annunciata dal proprietario del dispositivo in un forum di aviatori. Un uomo stava pilotando un piccolo aereo DA40 quando si è verificato questo disguido. Il DA40 ha un grande baldacchino in plexiglass e piccole finestre laterali che possono essere aperte durante il volo. In effetti, l'iPhone è caduto nel corso di un volo da Colorado Springs ad Atlanta, dopo aver fatto scalo a Branson, nel Massachusetts, per il rifornimento di carburante.

Una foto allegata al notiziario mostrava che David era affascinato dalla vista delle uniche nuvole fluttuanti e ha deciso di scattare alcune foto del paesaggio posto sotto di lui, mentre si trovava a un'altitudine di 11.000 piedi (3,35 km).

L'aviatore è stato un po' cauto nello scattare le foto, ma alla fine una folata di vento ha alterato le dinamiche portando lo smartphone, un iPhone X, a scivolare dalla sua presa. Aveva perso la speranza di ottenere il suo telefono, ma in un modo o nell'altro, è stato fortunato a individuare il dispositivo grazie all'applicazione “Trova il mio iPhone”.

David ha fatto un viaggio di ritorno in Arkansas e, dopo alcune difficoltà, è riuscito a localizzare il suo device. Il dispositivo è stato poi in ottime condizioni, a parte la batteria che si era, ovviamente, scaricata.

La posizione in cui è atterrato il dispositivo potrebbe aver contribuito a prevenirne lo smembramento; di fatto, l'iPhone X è caduto su un mucchio di terra di soia. Inoltre, il melafonino era protetto in una custodia di Otterbox Defender, la quale potrebbe aver contribuito ad attutire in una certa misura l'effetto della caduta. Ad ogni modo, la sopravvivenza dello smartphone è estremamente notevole.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone X: tutti i prezzi

Apple

Apple iPhone X

Smartphone