iPhone X (64 GB) nel 2023: ha ancora senso?

Se state cercando uno smartphone di Apple ma non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo di un iPhone X del 2017 con 64 GB di memoria. Ovviamente si tratta di un prodotto ricondizionato ma in condizioni eccellenti (pari al nuovo) che costa solo 247,00€. C’è la garanzia di un anno con Amazon Renewed e gli stessi vantaggi che si avrebbero con un articolo nuovo acquistato dal noto portale di e-commerce americano.

Ma la vera domanda è: ha ancora senso oggi, nel 2023? Cerchiamo di capirlo insieme e vediamo qual è il target di destinazione di questo device, a chi conviene comprarlo e perché è ancora un buon dispositivo oggigiorno.

iPhone X (64 GB) ricondizionato: a questo prezzo è vantaggioso

In primo luogo dobbiamo specificare che si tratta di un iPhone che è ancora aggiornato e supportato dall’azienda; questo implica che si possono installare le ultime versioni di iOS e godere così delle funzionalità di punta dell’OEM di Cupertino, widget compresi.

Il processore fa girare ancora fluidi i software e le app ma capiamo bene il target di destinazione. iPhone X si rivolge a tutti coloro che vogliono acquistare un dispositivo Apple senza spendere troppo, che hanno voglia di un gadget della mela per fare buone foto, sfruttare l’ecosistema con altri device mediante AirDrop. È comodo per WhatsApp, per i social network, per la gestione delle mail, per le telefonate, per Telegram e per le foto punta e scatta (come si suol dire).

Lo schermo è un bel pannello OLED da 5,8 pollici che si vede bene in ogni contesto. Si sblocca con il Face ID e il frame è in acciaio inossidabile. Non manca neppure il supporto per la ricarica wireless. Insomma, capite bene che a 247,00€ è un vero affare.

