iPhone X 256GB Ricondizionato: occhio all'AFFARE su Amazon

Un iPhone X da 256GB ricondizionato ed in perfette condizioni? La proposta arriva direttamente su Amazon dove alcune unità di questo amato e storico smartphone Apple sono state messe a disposizione ad un prezzo eccezionale: 309,99 euro con spedizione Prime e consegna immediata.

Acquistare un telefono ricondizionato su Amazon può darti molti vantaggi, come la possibilità di portarti a casa un dispositivo Apple di alta qualità senza spendere una fortuna. E poi c’è un discorso ecologico: poiché aiuta a ridurre gli sprechi e i rifiuti.

iPhone X 256GB Ricondizionato: perché è un affare da non lasciarsi scappare

Amazon descrive queste unità di iPhone X 256GB Ricondizionate in condizioni eccellenti: questo significa che non mostrano segni di danni estetici visibili e la capacità della batteria è ancora superiore all’80%.

Ti ricordiamo che iPhone X è uno smartphone con display OLED da 5.8 pollici, una fotocamera posteriore da 12 MP e una fotocamera anteriore da 7 MP. Il dispositivo è alimentato dal chip A11 Bionic e include, in questa versione, una super memoria interna da 256GB.

Un ottimo acquisto come secondo telefono o pensato per chi non vuole spendere troppo ma vuole comunque entrare nel mondo degli smartphone della mela morsicata.

Il prezzo in offerta è di 309,99 euro per un dispositivo di questa qualità che ancora oggi non ha nulla da invidiare alle ultime uscite. Sono rimaste però poche unità, ti consigliamo quindi di affrettarti.

