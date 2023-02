iPhone Ultra: troppo BELLO in queste immagini concept

Oggi ci siamo imbattuti in un concept render davvero meraviglioso. Di fatto, facendo un giro su Twitter, la nostra attenzione si è focalizzata su di un’immagine molto frizzante. Il designer Jonas Daehnert (@PhoneDesigner) ha realizzato un concept di un ipotetico iPhone 15/16 Ultra, ispirato al design di Apple Watch Ultra. C’è poco da dire: il risultato è semplicemente magnifico, meraviglioso, senza parole.

iPhone Ultra: il modello che vogliamo comprare

Possiamo notare subito la somiglia con la cifra stilistica del modello High-End di smartwatch dell’azienda. Al posto di immaginare un design premium, iPhone Ultra potrebbe avere un’estetica rugged, molto simile a quella dell’Apple Watch, con tanto di pulsante arancione personalizzabile, materiali di pregio e uno spessore leggermente più generoso. Potremmo trovarci di fronte all’iPhone definitivo, se solo Apple decidesse di commercializzarlo così come lo vediamo in questo render.

Vediamo immediatamente il pannello con cornici contenute, Dynamic Island e ci aspettiamo che la luminosità dello schermo possa raggiungere i 2000 nit di picco. Molto bello il frame laterale e i materiali adoperati; potremmo trovarci di fronte al primo melafonino realizzato in titanio aerospaziale di ultima generazione, con tasti a stato solido, selettore per le notifiche in metallo, pulsante in metallo arancione personalizzabile e, infine, cavo per la ricarica USB Type-C. A noi questo design piace tantissimo. Ci domandiamo solo quanto possa costare un gioiello del genere: 1800€ di listino? 1999€? Difficile prevedere un prezzo contenuto.

