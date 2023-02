iPhone Ultra: non arriverà prima del 2024 (RUMOR)

Oggi apprendiamo un nuovo rumor molto particolare: sembra che iPhone Ultra non arriverà prima del 2024. Negli ultimi tre anni abbiamo visto una line-up composta da quattro dispositivi. Il prossimo anno invece, potremmo vedere l’aggiunta di un quinto prodotto.

iPhone Ultra: cosa sappiamo ad oggi?

Per il nuovo anno dunque, pare che la società rinnoverà la sua line-up di prodotti. L’azienda di Cupertino potrebbe lanciare un modello Ultra super esclusivo nel corso del 2024, andando così ad occupare un posto preponderante nella gamma iPhone 16.

Questo sarà uno smartphone ancora più potente del pro max, con specifiche all’avanguardia. Pare che sarà anche più grande del gigante da 6,7 pollici, con un rapporto schermo-cornici davvero ai minimi storici.

In passato abbiamo letto diverse indiscrezioni che suggerivano che il modello Ultra avrebbe sostituito iPhone 15 Pro Max. Ora non solo scopriamo che non arriverà nel 2023, ma che occuperà un posto a sé nella serie del 2024.

Fra le altre cose, la variante super di punta avrà una struttura in titanio aerospaziale, proprio come Apple Watch Ultra. Il dispositivo dovrebbe essere privo di porte, dovrebbe essere dotato di un pannello ProMotion OLED di nuova generazione e potrebbe avere una lente periscopica con zoom ottico. Si parla anche della presenza di un chip Apple Silicon sotto la scocca.

