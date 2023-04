iPhone: troppi problemi con iOS 16.4? Apple ha già pensato ad una soluzione

Apple sta sviluppando il nuovo firmware iOS 16.4.1 con diverse correzioni ai bug accorsi con l’iterazione precedente. Sembra infatti che iOS 16.4 sia ricco di bug e di grossi e imbarazzi errori. Se lo avete scaricato e ne avete notato qualcuno, è normale, ma state tranquilli. L’azienda è già al lavoro per sistemare il tutto.

Una fonte interna ha ribadito che iOS 16.4.1 è già in lavorazione e porterà con sé una serie di bug fix davvero rilevanti. Ad oggi non si può confermare nulla ma la fonte è alquanto affidabile. Inoltre non ci è dato sapere quando arriverà in commercio ma è lecito pensare che verrà rilasciato fra una settimana o al massimo fra due.

iOS 16.4 è pieno di bug? Arriva iOS 16.4.1 con tanti bug fix

Ovviamente non vi aspettate funzionalità extra e novità corpose; iOS 16.4.1, quando verrà presentato, si concentrerà su correzioni di bug, aggiornamenti di sicurezza e poco altro ancora.

Purtroppo, da quando iOS 16.4 è arrivato sul mercato pochi giorni fa, moltissimi utenti stanno riportando diversi bug al proprio melafonino. Ci sono persone che hanno affermato di aver dovuto inserire più volte la password del WiFi nonostante fosse sempre stata salvata nelle impostazioni, altri utenti hanno avuto problemi con l’app del Meteo, ma i problemi non sono finiti qui.

iOS 16.4.1 dovrebbe risolvere i problemi almeno fino all’arrivo della nuova versione prevista per maggio. Fra qualche mese infatti, Apple lancerà iOS 16.5 con tante piccole modifiche; citiamo la scheda Sport nell’app di Apple News e la possibilità di avviare una registrazione dello schermo (video) direttamente con Siri. iOS 17 invece, verrà annunciato nel corso della WWDC di giugno.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che iPhone 14 (128 GB), il best buy del giorno, si porta a casa con soli 899,00€ grazie agli sconti di Amazon. Non lasciatevi sfuggire questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.