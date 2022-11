iPhone: sette modelli su dieci hanno componenti di Samsung

Sappiamo tutti che Samsung e Apple sono due realtà distinte e rivali; tuttavia, in molti non sanno che l’OEM sudcoreano fornisce pannelli OLED alla rivale di Cupertino da diverso tempo.

Di fatto, la compagnia della Corea del Sud dispone di molti reparti e di diverse divisioni; Samsung Electronics, Samsung Display, giusto per citarne qualcuna. Oltre a produrre elementi per i propri smartphone, fornisce componenti chiave anche ai brand di terze parti, anche a Apple. Oggi scopriamo che l’azienda è riuscita a fornire a ben 7 iPhone su 10 i suoi display OLED.

Samsung domina la fornitura di schermi OLED per i nuovi iPhone 14

In più occasioni vi abbiamo riferito che Apple collabora con diversi brand per la costruzione dei propri melafonini; da un lato abbiamo la cinese BOE, dall’altro i coreani LG Display e Samsung Display. Sebbene i primi due siano buoni marchi, la mela tende a preferire sempre i gadget della compagnia coreana produttrice dei Galaxy S22.

Secondo un nuovo report leggiamo che quest’ultima ha dominato l’offerta OLED per la gamma iPhone 14, fornendo ad Apple più di 120 milioni di schermi per la nuova line-up di fascia alta. Intanto, sta fornendo alla società di Tim Cook 80 milioni di pezzi entro la fine dell’anno, mentre LG, rivale agguerrito del colosso sudcoreano, dovrebbe spedire 20 milioni di unità. BOE, per ultimo, solo sei milioni, ma c’è da dire che questa compagnia è appena entrata nel gruppo.

Samsung Display realizza schermi OLED per tutta la gamma, mentre LG realizza solo l’LTPS per il modello standard da 6,1 pollici e LTPO per il Pro Max da 6,7″. BOE invece, si occupa solo della produzione di iPhone 14 (a proposito, questo gioiello lo trovate su Amazon a soli 907,00€).

In poche parole, considerato quanto costano i pannelli OLED, si può dire che Apple sta “lavorando per Samsung”. Ad ogni modo, sono unità davvero eccellenti e non hanno rivali nel mercato della telefonia.

