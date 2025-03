iPhone senza porta di ricarica? L'UE conferma: è legale

Negli ultimi anni, il concetto di uno smartphone senza porte ha guadagnato sempre più interesse nel settore tecnologico. Tra le aziende che hanno esplorato questa possibilità, Apple si è distinta per il suo forte interesse nello sviluppo di un iPhone completamente privo di porte fisiche.

Tuttavia, fino ad ora, l’idea sembrava impraticabile a causa delle normative europee stringenti. Oggi, la situazione sembra essere cambiata: l’Unione Europea ha confermato che la produzione di telefoni senza porte è perfettamente legale.

Un telefono senza porte è conforme alle normative

Secondo quanto riportato da 9to5Mac, l’Unione Europea ha chiarito che la rimozione della porta USB-C in favore di una soluzione completamente wireless è consentita dalla legislazione vigente. Federica Miccoli, portavoce della Commissione Europea, ha confermato che i dispositivi privi di ricarica cablata non sono soggetti all’obbligo di integrare una porta USB-C.

Questa interpretazione si basa sulla Direttiva sul Caricatore Comune, che stabilisce l’obbligo del connettore USB-C solo per i dispositivi dotati di ricarica via cavo. La normativa, nata per ridurre i rifiuti elettronici e migliorare la compatibilità tra caricabatterie, ha costretto Apple ad abbandonare la porta Lightning in favore dello standard USB-C a partire dall’iPhone 15. Tuttavia, essa non impone restrizioni ai dispositivi che supportano esclusivamente la ricarica wireless.

L’interpretazione dell’UE non solo conferma la legalità di un telefono senza porte, ma apre anche nuove prospettive per il settore della ricarica wireless. Nella Guida all’interpretazione della Direttiva sul Caricatore Comune, la Commissione Europea sottolinea la volontà di promuovere l’armonizzazione degli standard di ricarica wireless, al fine di evitare frammentazioni del mercato e impatti negativi su consumatori e ambiente.

In passato, secondo le più recenti informazioni, Apple avrebbe valutato la possibilità di lanciare un iPhone completamente wireless, ma avrebbe rinunciato all’idea a causa delle incertezze normative. Con questa nuova conferma da parte dell’UE, è possibile che il colosso di Cupertino riprenda il progetto di un iPhone senza porte, magari già a partire dai modelli futuri come l’iPhone 17.