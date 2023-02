iPhone sempre scarico? Powerbank a ZERO ingombro a 14€: è spettacolare

Soprattutto se non è un modello Max, è altamente probabile che i tuo iPhone non abbia autonomia energetica sufficiente per coprire un’intera giornata, soprattutto e lo usi parecchio. Si scarica quando più è necessario utilizzarlo, puntualmente, magari mentre sei fuori casa.

Cosa fare, allora, se come me non si amante delle batterie portatili ingombranti? La soluzione c’è ed è anche un piccolo capolavoro di design. Infatti, questo powerbank a zero ingombro ti permette di avere solo una piccola “estensione” dello smartphone dove c’è l’ingresso Lightning. Non darà alcun fastidio, ma contemporaneamente ricaricherà la batteria del tuo device, sfruttando i 5000 mAh con i quali è equipaggiato. Niente di più comodo, insomma.

Complice un goloso sconto a tempo limitato, puoi portarlo a casa a 14€ circa appena da Amazon adesso. Tutto quello che devi fare è spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Lo prendi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, la disponibilità è limitata.

Bello nel design, efficace nell’assolvere alla funzione di permetterti di avere sempre energia a disposizione. C’è anche un piccolo display che ti mostra l’effettiva autonomia residua, così da sapere sempre quando è il momento di ricaricare lui.

Non perdere l’occasione di fare un ghiotto affare su Amazon. Concediti un iPhone sempre carico, senza dover scendere a compromessi con le dimensioni di un normale powerbank. Scegli adesso questo modello a zero ingombro: attiva il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averlo a 14€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.