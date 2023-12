iPhone SE di quarta generazione: a bordo ci sarà la batteria di iPhone 14

In queste ore scopriamo che il prossimo iPhone SE di quarta generazione potrebbe riutilizzare la medesima batteria che abbiamo visto in iPhone 14. A riportare questa indiscrezione ci ha pensato un rumor avvistato dal noto portale di MacRumors.

iPhone SE di quarta generazione: cosa sappiamo ad oggi?

Andiamo con ordine: iPhone SE di quarta generazione potrebbe arrivare presto sul mercato; pare che sia stato avvistato online con il codice di identificazione D59; dovrebbe utilizzare la stessa batteria che abbiamo visto con il modello entry level della line-up di telefoni di Apple del 2022. Di fatto sembra avere una cella energetica avente numero di modello A2863, identica a quella che l’azienda ha usato in passato per l’altro gadget. Sembra esserci anche un documento di progettazione interno che conferma questa notizia; tra le altre cose, l’SE 4 avrà un’autonomia migliorata rispetto alla controparte del 2022 che ha una batteria da 2018 mAh. Ad ogni modo, sono solo rumor quindi vi invitiamo a prendere queste notizie con “un pizzico di sale”.

Per iPhone 16 Pro e 16 Pro Max invece, Apple svilupperà batterie completamente nuove con capacità termiche migliorate. L’SE userà quelle esistenti anche per ridurre i costi per la compagnia e mantenere basso il prezzo al pubblico. Di fatto, sappiamo bene che creare dei nuovi componenti per il dispositivo “low-cost” della società potrebbe ad una serie di costi inutili in ricerca e sviluppo che invece potrebbero servire per le altre ammiraglie.

Ma cosa sappiamo sul famigerato SE di quarta generazione? Si dice in primis che ci sarà un nuovo design basato su iPhone 14 e che avrà un pulsante “azione” simile a quello di iPhone 15 Pro. Non mancherà la solita porta USB Type-C ma il pannello avrà ancora il notch e non la Dynamic Island che è presente nell’intera line-up di quest’anno.

Se cercate l’SE (2022) ad un prezzo vantaggioso, sappiate che su Amazon costa solo 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.