Il mese prossimo, secondo numerose fonti, Apple annuncerà della serie iPhone 13. Gli esperti stanno già valutando le prospettive di mercato dei suddetti melafonini e fanno previsioni per lo sviluppo dell'azienda nel suo complesso. La spinta per la crescita dell'iPhone il prossimo anno sarà fornita dalla versione SE con il supporto per le reti 5G, secondo JP Morgan.

Apple presenterà un nuovo iPhone SE 5G nel 2022

Secondo i rappresentanti di questa banca d'investimento, nel 2022 dovrebbe apparire sul mercato il rinnovato iPhone SE con supporto alle reti di quinta generazione, che spingerà l'utenza che desidera un melafonino “low-cost” ma in grado di funzionare con il 5G, ad aggiornare il proprio device.

Se quest'anno Apple venderà circa 246 milioni di smartphone in totale, l'anno prossimo le vendite di iDevice potranno raggiungere un valore anche superiore proprio grazie alla comparsa dell'iPhone SE 5G.

Per quest'anno, le vendite di 246 milioni di unità dovrebbero comunque essere un record. Ricordiamo che, l'anno fiscale di Apple inizierà ad ottobre di quest'anno.

Secondo JP Morgan, nel prossimo anno fiscale, l'azienda sarà in grado di generare 377,6 miliardi di dollari, ossia il 5% in più rispetto all'importo previsto dalla società un anno fa.

Nelle notizie correlate, sappiamo che l'OEM di Cupertino rilascerà la serie iPhone 13 nella terza settimana di settembre. Lo ha annunciato l'analista di Wedbush Daniel Ives nella sua nota agli investitori. Ha anche aggiunto che gli avanzati iPhone 13 Pro e Pro Max riceveranno capacità di archiviazione fino a 1 TB.

Secondo Ives, un'analisi delle catene di approvvigionamento asiatiche di Apple indica che l'azienda intende produrre tra 130 milioni e 150 milioni di iPhone nella seconda metà dell'anno. Allo stesso tempo, i nuovi modelli rappresenteranno dal 35 al 45 percento di tutti i telefoni prodotti dalla compagnia nel terzo trimestre.

Per quanto riguarda la roadmap di lancio, l'analista è fiducioso che quest'anno la nuova generazione di gadget della mela sarà lanciata nella terza settimana di settembre e non più tardi.

Anche la società di ricerca taiwanese TrendForce ha annunciato la scorsa settimana che Apple rilascerà i nuovi terminali nel mese di settembre 2021. Si ritiene che il ritardo dell'anno scorso sia stato un evento eccezionale dovuto allo scoppio della pandemia da CoVid-19.

