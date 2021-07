Secondo quanto si apprende da recenti indiscrezioni trapelate in rete, sembra che il nuovo iPhone SE (2022) riceverà il SoC A15 Bionic da 5 nanometri e il supporto alla tecnologia 5G.

iPhone SE (2022) sarà l'ancora di salvataggio di Apple

La serie iPhone 12 dell'anno scorso è dotata di un dispositivo di punta con un pannello di piccole dimensioni. Stiamo parlando, ovviamente, del 12 Mini. Questo device adotta un pannello full screen da 5,4 pollici, un SoC Bionic A14 e supporta il 5G. Di fatto, è il telefono 5G più economico presente in listino in casa di Apple e segnliamo che la compagnia americana nutriva grandi speranze per il suddetto prodotto.

Tuttavia, i sogni sono stati infranti, in quanto le sue vendite sono state estremamente basse. Secondo le statistiche di Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), iPhone 12 mini ha le peggiori prestazioni di vendita sul mercato dell'intera gamma. Le sue vendite rappresentano solo il 5% della quota di mercato della compagnia.

Per tale motivo, l'OEM americano ha drasticamente ridotto la sua produzione. Inoltre, si ipotizza che la società non rilascerà un modello “Mini” dopo quello che verrà lanciato quest'anno. Molti rapporti del settore affermano che la serie sarà ufficialmente rimossa dal commercio a partire dal 2022. Al contrario, la gamma iPhone SE resterà in auge e riceverà un massiccio upgrade.

Secondo gli analisti del settore, il colosso di Cupertino intende aggiornare la serie SE. La società utilizzerà processori più veloci e modem 5G sotto la scocca. Secondo i rapporti, iPhone SE sostituirà la variante “Mini”.

Inoltre, si ipotizza che tutti i melafonini del 2022 avranno funzionalità 5G. L'iPhone 5G entry-level sarà disponibile già nella prima metà del prossimo anno.

Tuttavia, dalle speculazioni finora fatte, il midrange di prossima generazione dovrebbe adottare, ancora una volta, il design dell'iPhone 8. Ciò significa che questo smartphone potrebbe essere dotato di uno schermo LCD e di un ampio “mento” con Touch ID al seguito.

