iPhone SE 4 sarà un flagship killer? (RUMOR)

iPhone SE (2024) di quarta generazione potrebbe essere un flagship killer, ovvero un top di gamma dal prezzo accessibile. Questo ci fa capire che il telefono costerà più dei modelli lanciati finora e che avrà specifiche tecniche da urlo.

iPhone SE (2024): cosa sappiamo?

Se dobbiamo credere ai rumors emersi in queste ore, scopriamo che il prossimo midrange low cost di Apple, iPhone SE (2024), diverrà ufficiale fra un anno e mezzo che sarà un top di gamma dal prezzo contenuto. Questo renderà il dispositivo un serio competitor per la fascia media Android.

Tutti gli iPhone SE visti finora hanno venduto discretamente bene, ma non sono mai stati dei veri top di gamma e non hanno mai avuto un rapporto qualità-prezzo vantaggioso. Il nuovo arrivato cambierà le carte in tavola.

Sicuramente avremo un design aggiornato con un’estetica simile a quella di iPhone XR; troveremo un Face ID e non più un sensore biometrico Touch ID. Sul fronte delle specifiche ci aspettiamo un LCD da 6,1 pollici Retina HD, con tanto di certificazione IP67, batteria da 3000 mAh con fast charge via cavo da 20W e wireless charging da 7,5W. Sotto la scocca ci dovrebbe essere un processore Apple Silicon A16 Bionic, lo stesso chip che abbiamo in iPhone 14 Pro. Posteriormente non mancherà una main camera da 12 Mpx e anteriormente invece, una selfiecam da 7 Mpx.

Quando dovrebbe arrivare? Non prima della primavera del 2024, stando ai rumor trapelati. Qualcuno suggerisce un debutto per il prossimo anno, ma ci sembra improbabile considerando il ciclo di annuncio dei midrange della serie SE di Apple. Staremo a vedere; intanto vi invitiamo a restare connessi con noi per i futuri aggiornamenti in merito.

Intanto, se desiderate un buon melafonino top, vi consigliamo iPhone SE (2022) a soli 559,00€ nella sua versione con 128 GB di memoria interna.

