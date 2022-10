iPhone SE 4: avrà uno schermo LCD da 6,1" con notch al seguito

Stando a quanto si apprende, si dice che il prossimo iPhone SE di quarta generazione presenterà uno schermo da 6,1 pollici di tipo LCD IPS con notch al seguito. Sì, in poche parole, potrebbe essere molto simile – se non identico – al vecchio iPhone XR. A riportare questo rumor ci ha pensato l’analista di DSCC (Display Supply Chain Consultants Ross Young.

L’insider del web ha riferito a MacRumors di aver avuto modo di scoprire molti dettagli su questo SE 4 che dovrebbe approdare non prima del 2024, secondo i piani dell’azienda. Avrà, come detto, uno schermo LCD da 6,1″ (in alternativa da 5,7″) e una tacca per la selfiecam e il Touch ID.

iPhone SE come iPhone XR: un rumor suggerisce questo

Qualcuno suggeriva la presenza di una Dynamic Island su un futuro iPhone SE di quarta generazione, ma noi lo riteniamo improbabile dato che il prodotto verrà lanciato nel 2024 e questo elemento sarà ancora una novità per quel periodo. La presenza della tacca sembra essere quasi una certezza, anche se non è detto che conterrà tutto il set di camerer TrueDepth che abilitano il Face ID. Altri suggeriscono il fatto che ci sarà un Touch ID fisico posto nel pulsante di accensione del device. A dirlo sono molti rapporti, anche di MyDrivers e dell’analista Ming-Chi Kuo. Potrebbe dunque essere un mix di elementi ripresi da iPad Mini e da iPhone XR?

Quanto potrebbe essere grande la tacca? Forse potrebbe essere simile a quella di iPhone 13 o, perché no, anche più piccola se non conterrà il Face ID. Come detto, anche il sito di MyDrivers e il leakster Jon Prosser ritengono che Apple voglia sposare un design simil-iPhone XR per il futuro device economico della serie.

