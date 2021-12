iPhone SE 2022: per Apple è una priorità

Secondo un report di TrendForce, sembra che Apple voglia attenersi ai suoi piani per quanto concerne il debutto del futuro midrange premium iPhone SE 3. Il device dovrebbe vedere la luce all'inizio del prossimo anno, probabilmente nel corso del primo trimestre.

Apple prevede di lanciare iPhone SE nel 2022, ma…

TrendForce, pochi giorni fa, aveva riferito che Apple dovrebbe avere una forte domanda durante il trimestre delle vacanze. Tuttavia, oltre a condividere alcuni numeri di quote di mercato, il rapporto confermava anche la promessa della compagnia di lanciare il nuovo dispositivo di fascia media nel primo trimestre del prossimo anno.

Secondo quanto si apprende, i buoni risultati hanno spinto l'azienda di Tim Cook al secondo posto nella classifica delle vendite globali di smartphone e la società di analisi prevede che la mela guadagnerà ancora più quote di mercato con l'iPhone SE di prossima generazione.

Il rapporto afferma che l'iPhone SE 3 sarà annunciato nel primo trimestre del 2022, il che suggerisce che la società potrebbe organizzare un altro evento speciale intorno a marzo. Potrebbe anche decidere di svelarlo in sordina, come è avvenuto per l'attuale modello presente in listino.

Sebbene non siano stati condivisi i dettagli sul nuovo terminale, viene menzionato il fatto che probabilmente supporterà le reti 5G:

Apple mantiene il piano di rilasciare il suo iPhone SE di terza generazione nel 1Q22 e quattro modelli di una nuova serie nel 2H22. Si prevede che l'iPhone SE di terza generazione sarà uno strumento importante per aiutare Apple a stabilire una presenza nel segmento di mercato. per gli smartphone 5G di fascia media. Si prevede che il suo volume di produzione per il 2022 raggiungerà i 25-30 milioni di unità.

È interessante notare che TrendForce afferma anche che la gamma di iPhone del prossimo anno sarà disponibile in quattro diverse dimensioni.

Voci precedenti suggeriscono che l'SE di terza generazione supporterà effettivamente il 5G, ma disporrà anche dello stesso chip A15 Bionic dei modelli del 2021. Tuttavia, il design rimarrà invariato e ci sarà il solito pulsante Home e Touch ID. Secondo quanto riferito, anche un “iPhone SE Plus” è in lavorazione, ma non è chiaro se arriverà nel corso del prossimo anno. Potrebbe avere un design simile a quello di iPhone XR, ma al momento è solo una speculazione che vi invitiamo a prendere con “un pizzico di sale”.