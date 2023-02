iPhone SE (2024): si farà, nonostante tutto

L’analista Ming-Chi Kuo ha appena comunicato che, con buona probabilità del caso, il prossimo iPhone SE si farà. Sarà nu prodotto con schermo OLED da 6,1 pollici e all’interno presenterà anche il modem 5G sviluppato in casa.

A quanto pare, l’OEM di Cupertino ha davvero avviato lo sviluppo del nuovo iPhone SE di quarta generazione. Sarà un prodotto di fascia medio-alta con caratteristiche interessanti e, per certi versi, anche innovative. Questa notizia spiazza un po’, perché molti pensavano che la mela avesse abbandonato i suoi progetti inerenti alla line-up SE.

iPhone SE (2024): cosa sappiamo?

Kuo ha ribadito che questo telefono sarà simile all’iPhone 14 (e non più all’iPhone XR), con schermo OLED da 6,1 pollici e cornici sottili. Giusto per fare un riferimento, quello attuale ha il design dell’iPhone 8 del 2017 con schermo LCD da 4,7″.

Ci sarà poi il primo modem 5G proprietario sviluppato da Apple, con compatibilità alle sole bande sub-6 GHz. Ad oggi i melafonini presentano lo Snapdragon X57 personalizzato ad hoc da Qualcomm. Non sappiamo quando arriverà il numero SE, ma verosimilmente dovrebbe giungere non prima di marzo o aprile 2024, magari durante il primo keynote dell’anno. In più scopriamo che lo schermo sarà fornito da BOE e non da Samsung o LG Display.

iPhone SE (2022): a chi si rivolge?

Nelle notizie correlate, vi suggeriamo l’acquisto di un melafonino eccezionale ed economico: iPhone SE (2022) che, nella sua iterazione Midnight con 128 GB di memoria interna, costa solo 629,00€. È pensato per un pubblico ben specifico: chi ha un vecchio telefono e vuole aggiornare il proprio device ad un modello nuovo ma non vuole stravolgere la sua esperienza d’utilizzo. Questo modello ha un pulsante Home con Touch ID al seguito, un processore Apple Bionic A15 con modem 5G e non solo. Affrettatevi se siete interessati.

