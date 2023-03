iPhone SE (2024): ecco chi fornirà i display

iPhone SE di quarta generazione presenterà dei pannelli realizzati dall’azienda cinese BOE. Stando a quanto si apprende da un recente rapporto di The Elec, il partner ufficiale della mela rilascerà, per il prossimo midrange premium della compagnia, i display dotati di tecnologia OLED. In realtà questi dovevano essere destinati alla serie di punta iPhone 15, ma pare che siano cambiati i piani in corso d’opera.

iPhone SE (2024): quello che c’è da sapere

Ad oggi BOE ha riscontato problemi di produzione (sempre secondo quanto si legge), ma adesso la società sta cercando di realizzare schermi OLED per il nuovo iPhone SE (2024) a basso costo. Si stima che il volume richiesto sia di 20 milioni di unità. Giusto per essere chiari, il midrange premium della mela avrà il medesimo design di iPhone 13 o iPhone 14 e non sarà più simile all’iPhone 8, come in passato. Non somiglierà neppure all’iPhone XR, come si presupponeva in passato. Così facendo l’OEM di Cupertino manterrà bassi i costi e ottimizzerà le risorse fornendo un prodotto di alta qualità a prezzi contenuti.

Anche Ming-chi Kuo ha detto che iPhone SE di quarta generazione presenterà uno schermo OLED da 6,1 pollici e vanterà perfino il primo modem 5G proprietario costruito in casa. Se pensate che l’iPhone SE (2022) attuale (che trovate su Amazon a 550€) ha uno schermo LCD da 4,7″, ci troviamo di fronte ad un upgrade enorme su tutta la linea. Inoltre, questo sarà un’opzione più conveniente rispetto alle soluzioni di punta, con prezzi più bassi ma specifiche al top.

Come detto, la gamma SE rappresenta una vera prodezza tecnologica, basata sul riciclo dei materiali, dei componenti. I telefoni della gamma SE costano poco ma offrono chipset all’avanguardia. Finora abbiamo visto solo un SE nel 2016 con design ereditato dall’iPhone 5 e due SE dall’estetica ripresa dal modello del 2017. Cosa ci aspettiamo dal nuovo prodotto ad oggi è un mistero, ma vi terremo aggiornati.

