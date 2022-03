iPhone SE (2022) vs iPhone SE (2020): quale comprare?

Da poche settimane Apple ha tolto i veli ai suoi nuovi prodotti di fascia media: stiamo parlando di iPhone SE (2022) e di iPad Air (2022). Da quando sono arrivati sul mercato però, sono in molti a domandarsi “ma vale la pena passare dal vecchio modello al nuovo?” La domanda sorge spontanea, anche perché esteticamente, le versioni appena annunciate sono identiche a quelle di due anni fa.

In questo articolo proveremo a fare una comparativa fra i due telefoni SE che, seppur identici nella forma, differiscono per la dotazione hardware di cui dispongono. Ma partiamo con ordine e analizziamo tutto punto per punto. Vi ricordiamo anche che i due modelli sono disponibili su Amazon con prezzi molto vantaggiosi.

iPhone SE (2022) vs (2020): le differenze

In primo luogo, il modello del 2022 ha un nuovo processore. Sì, sembra scontato dirlo, ma è la differenza principale. Troviamo un SoC Apple Bionic A15 del 2021, lo stesso che è presente negli iPhone 13 di ultima generazione, mentre sull'iterazione di due anni fa c'è il Bionic A13, il chip dei melafonini premium del 2019.

Le prestazioni sono nettamente più veloci; ogni operazione è ancora più fluida e c'è potenza da vendere. Il telefono appena annunciato è un mostro, così come la line-up dello scorso anno. In più c'è il modem 5G per una connessione super veloce. Come reca lo slogan, “Love the power, love the price”.

Ovviamente il nuovo modello è più potente, se no non avrebbe neanche avuto senso la sua commercializzazione, ma si posiziona ad un prezzo leggermente superiore alla variante del 2020. 529€ contro i 499€ di listino di SE (2020), anche se oramai quest'ultimo lo si trova a molto meno su Amazon.

Esteticamente sono identici, entrambi ispirati all'iPhone 8 del 2017, ma differiscono le colorazioni. Abbiamo una Product(RED) più scura e due tinte nuove per le varianti “bianca e nera”. Si chiamano Midnight e Starlight. La batteria ora è incredibile: nonostante il form factor identico, questo nuovo SE (2022) dura tantissimo, merito di un'ottimizzazione hardware/software senza paragoni.

Quale comprare dunque? Vi diremmo su due piedi il nuovo, ma considerato lo street price e l'uso che dovete farne, vi consigliamo anche di valutare l'SE (2020) magari ricondizionato o in super sconto su Amazon. Ecco i prezzi aggiornati ad oggi:

iPhone SE (2022) 64 GB : 529,00€ ;

: ; iPhone SE (2020) 128 GB: 482,40€.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone SE (2022) : tutti i prezzi

Chi cerca la miglior offerta attuale per un Apple iPhone SE (2022) può ambire ad un prezzo pari a 20,95€: è Amazon ad offrire oggigiorno la miglior opzione d'acquisto.

In questa tabella ecco tutte le offerte disponibili.