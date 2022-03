iPhone SE (2022): tempi di consegna dilatati?

Sembra che i tempi di consegna relativi al nuovo midrange della mela, iPhone SE (2022), si siano dilatati a dismisura. Questo significa solo una cosa: una richiesta superiore alle aspettative.

A fornirci più dettagli ci pensa l'analista di JP Morgan Samik Chatterjee che ha preso in esame le date di consegna stimate relative al nuovo mediogamma in più paesi. Si parte da un'attesa di 8 giorni fino ai 18, un valore ben più alto del normale, se si pensa ad una consegna al passato.

iPhone SE (2022): domanda da record

In pratica, i tempi di consegna si sono estesi a circa 12 giorni in molte nazioni, USA comprese. In Cina, invece, bisogna attendere fra i 6 e gli 8 giorni. Segnaliamo che il mercato cinese rappresenta circa il 20% di tutte le spedizioni di melafonini del mondo.

Da noi in Europa invece, notiamo tempi molto più brevi: dai cinque ai giorni. “Una modesta estensione dei tempi di consegna rispetto ad altre aree geografiche“, secondo quanto riportato dal noto analista. E aggiunge: “In sintesi, i tempi di consegna si sono allungati nell'ultima settimana e, sebbene questo sia un segnale incoraggiante per la domanda, aspetteremo ulteriori dati per trarre conclusioni, visti i continui cambiamenti nella fornitura e nella logistica in background“.

Il mediogamma SE (2022) è un midrange eccellente sotto tutti i punti di vista: troviamo un pannello LCD IPS da 4,7 pollici, è compatissimo, si tiene bene in mano, vanta una singola fotocamera ma dotata delle migliorie tecniche già viste sugli ultimi melafonini del 2021 (stili fotografici, ad esempio). La batteria è più duratura e c'è il modem 5G per una connessione super veloce.

Non manca un SoC di punta come l'Apple Bionic A15 e un'estetica old style, ma ancora apprezzata, grazie alla presenza del sempreverde Touch ID sul pulsantone Home. Il prezzo di partenza è di 529€ per la variante con 64 GB di storage. Viene venduto in Midnight, Starlight e Product(RED).

