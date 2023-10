iPhone SE (2022): smartphone TOP dal design "senza tempo", costa meno di 580€

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta di Apple ma non volete spendere troppo e non desiderate acquistare uno dei modelli privi di tasti fisici con notch o Dynamic Island, iPhone SE (2022) è il device che farà al caso vostro. Viene venduto e spedito da Amazon, costa solo 578,30€, spese di spedizione incluse e vanta specifiche e caratteristiche di fascia altissima, racchiuse però in un design “senza tempo”, ereditato dall’iPhone 8 del 2017. C’è il classico pulsante Home con Touch ID per lo sblocco e il blocco del device, le cornici sono sì ampie ma migliorano l’usabilità con una mano, lo schermo è un pannello Retina LCD IPS da 4,7 pollici, perfetto per navigare in rete, chattare, giocare a titoli “mordi&fuggi”, ma non solo. Se siete interessati/e al prodotto, vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto perché le scorte potrebbero essere limitate.

iPhone SE (2022): design old school, processore da top

Sotto la scocca batte un potente cuore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato; il display, come detto, è un pannello LCD IPS Retina da 4,7 pollici con cornici spesse ma ottime per l’usabilità ad una mano, c’è il pulsante Home con Touch ID, la batteria dura un giorno con un utilizzo medio-intenso e si ricarica con la porta Lightning. Inutile dirvi che ci troviamo di fronte ad un gadget piccolo, compatto ma potentissimo, avente lo stesso SoC di iPhone 14, per intenderci. Supporta la ricarica wireless e c’è una singola fotocamera che scatta foto assurde anche al buio. La scocca è interamente in vetro e il frame è in alluminio.

Viene venduto e spedito da Amazon, potrete godere della consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. C’è il reso gratis entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis: a 578,30€ è da comprare al volo.

