iPhone SE 2022: quanta RAM possiede sotto la scocca?

All'inizio di questa settimana, Apple ha presentato alcuni nuovi dispositivi nel corso del suo classico evento di lancio primaverile; fra i device, troviamo il nuovo iPhone SE di terza generazione. Lo smartphone ha specifiche e caratteristiche migliorate rispetto al suo predecessore.

Tra le migliorie adottate ma non annunciate dal colosso di Cupertino in fase di presentazione, sappiamo che l'azienda ha incrementato la memoria del dispositivo.

iPhoen SE 2022 ha 4 GB di RAM

Il nuovo iPhone SE ora viene fornito con 4 GB di RAM, parliamo di uno in più rispetto ai 3 GB di RAM offerti dall'azienda nel modello di seconda generazione. Ciò è stato confermato da MacRumors con informazioni provenienti da stringhe all'interno dell'Xcode 13.3 Release Candidate che la mela ha rilasciato dopo l'evento di lancio.

Con l'aumento della memoria sul dispositivo, dovrebbe esserci un notevole miglioramento delle prestazioni. Altre applicazioni, così come le pagine Web in Safari, ora possono rimanere attive in background. Inoltre, anche alcune attività come l'editing di foto e video possono trarne vantaggio.

Ricordia,mo iPhone SE 3 presenta lo stesso display da 4,7 pollici e mantiene il pulsante Home con Touch ID al seguito, in maniera proprio simile al suo predecessore. Tuttavia, ora racchiude un processore A15 Bionic che supporta anche la connettività 5G. Sul fronte fotografico, lo smartphone è dotato di un sensore da 12 megapixel con alcune nuove funzionalità al seguito.

Il terminale sarà disponibile per i preordini domani venerdì 11 marzo negli Stati Uniti, Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Giappone, Regno Unito e oltre 30 altri paesi e regioni tra cui l'Italia. Le spedizioni del dispositivo inizieranno il 18 marzo.

Qualcuno però ora potrebbe domandarsi: ma vale la pena passare dal modello 2020 a questo? Bella domanda, lo sappiamo. Ne abbiamo parlato qui facendo una breve analisi: buttateci un'occhio se siete interessati, vi schiarirà le idee.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone SE (2022) : tutti i prezzi

Amazon mette a disposizione Apple iPhone SE (2022) al prezzo di 20,99€, il che contraddistingue ad oggi la miglior offerta disponibile sul mercato.

Ecco una tabella con tutte le offerte disponibili.