iPhone SE (2022): non lasciartelo sfuggire, è il TOP ma costa poco

Uno dei migliori (ma anche più controversi) iPhone di sempre è sicuramente il modello SE (2022) di terza generazione; questo gioiello, forse non compreso perfettamente dall’utenza, è un gadget unico nel suo genere. Dispone di un design “old school” che è ancora amatissimo da moltissime persone: il tasto Home con Touch ID rappresenta “un’ancora”, soprattutto per chi non è un amante della tecnologia, presenta uno schermo piccolo ma risoluto, perfetto per chi non cerca i “padelloni” e vuole in tasca un telefono maneggevole e leggerissimo (pesa poco meno di 130 grammi, di fatto), ha una singola fotocamera che è ottima per il “punta e scatta”.

Insomma, capite bene che questo è un “porto sicuro” per utenti che magari hanno un vecchio iPhone 6, 6S, 7 (e così via) e vogliono aggiornare il proprio device senza stravolgere l’esperienza d’uso, d’altronde con il nuovo SE tutta la magia è posta sotto la scocca visto che possiede il processore Apple Bionic A15, lo stesso chipset che ritroviamo in iPhone 13 Pro o in iPhone 14. Oggi costa solo 544,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: non lasciatevelo sfuggire. È perfetto da regalare (anche last minute) per Natale, ma sappiate che arriverà dopo il 27 dicembre.

iPhone SE (2022): a 544€ è ancora il top

Sotto la scocca di questo meraviglioso iPhone SE (2022) troviamo, come detto, il SoC Apple Bionic A15, un chipset potentissimo che rende l’esperienza d’uso immediata e fluida come quella delle ammiraglie next-gen. La batteria è discreta e porta sempre a sera con un utilizzo moderato e la fotocamera di bordo promette di fare video in alta risoluzione e di scattare foto nitide anche al buio.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di 544,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: correte a prenderlo se siete interessai/e all’acquisto, prima che terminino le scorte o prima che finisca la promo dedicata. Il modello in questione è in colorazione “midnight” e ha 64 GB di memoria interna.

