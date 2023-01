iPhone SE (2022): lo smartphone per tutti è anche in sconto

iPhone SE (2022) è lo smartphone entry level di nuova generazione per chi non vuole rinunciare alla comodità di un prodotto compatto, portatile, contenuto, con il pulsante Home integrato con il Touch ID ma con le performance degne di un’ammiraglia next-gen. Pensate che oggi può essere vostro con soli 599,99€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. Il dispositivo infatti è in sconto visto che di listino costerebbe circa 629,00€.

Questo gioiello è perfetto per chi proviene da un vecchio melafonino e non vuole un’esperienza stravolta con gestures oppure semplicemente, per chi desidera un device di dimensioni “tascabili”. Di fatto, tutto si può dir dei nuovi flagship, ma non si può certo definirli “piccoli”.

iPhone SE (2022): ammiraglia premium dal prezzo low-cost

Il telefono presenta un design “senza tempo”, come piace definirlo a noi. È iconico, anche se ammettiamo che è lontano dalla cifra stilistica dei top di gamma iPhone 14 Pro e Pro Max. Tuttavia questo non è un difetto, anzi. Sono tanti gli utenti che apprezzano gli smartphone “retrò”, con il pulsante fisico per la navigazione.

Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato; vuol dire che le performance sul lato gaming, con le app più pesanti, con i titoli più impegnativi, saranno pressoché incredibili. Sembrerà quasi di giocare con una console. Il modem per le reti di quinta generazione invece, assicura velocità di trasferimento dati assurde. Scaricherete film e serie TV in un baleno.

Il device è venduto e spedito da Amazon, pertanto godrà delle spese di spedizione gratuite, ma anche della consegna celere e immediata. Ricordatevi che si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Per 599,99€ vi portate a casa un iPhone veloce, puntuale, con un’ottima fotocamera, con una selfiecam che vi assicura videocall in alta risoluzione e con un processore di ultima generazione (lo ritroviamo anche in iPhone 14). Il modello in sconto ha ben 128 GB di memoria ed è in colorazione Galassia.

