iPhone SE (2022): il telefono per i nostalgici è in supersconto su Amazon

Oramai gli iPhone sono dispositivi semplicemente unici; sono dotati delle ultime tecnologie esistenti in commercio, presentano features di alto profilo, numerose fotocamere in grado di girare video cinematografici, in 4K HDR, super stabili e non solo. C’è da dire che non tutti sono disposti a spendere cifre esose per un device e non tutti amano il sistema a gestures. Il buon caro e vecchio design con tasto centrale Home (con Touch ID) è ancora richiestissimo da moltissimi utenti. Ecco che quindi Apple ha pensato a loro con l’iPhone SE (2022), uno smartphone con l’estetica derivata da quella del modello del 2017 (iPhone 8) ma con all’interno un processore avanzatissimo che ritroviamo nei melafonini di ultima generazione (iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14 e 14 Plus). Pensate che questo gioiellino ibrido sarà vostro con soli 599,99€ al posto di 629,00€.

iPhone SE (2022): Best Buy per gli amanti del design old style

Le spese di spedizione sono gratuite e sono comprese nel prezzo del telefono e in più avrete disponibile anche la consegna celere. Avrete due anni di garanzia con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, e poi c’è la garanzia di Apple per un anno. Avrete poi la possibilità di dilazionare il pagamento del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Volendo, potrete perfino restituirlo ad Amazon gratuitamente entro il 31 gennaio 2023.

Il processore interno è l’Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, lo stesso che troviamo in iPhone 13 Pro. È perfetto per il gaming così come per l’utilizzo generico. La main camera è una sola da 12 Megapixel con flash LED che gira video in 4K HDR e lo schermo è un pannello LCD Retina da 4,7 pollici.

A soli 599,99€ è un prodotto perfetto da acquistare per gli amanti del vecchio pulsante Home con Touch ID.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.