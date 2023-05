iPhone SE (2022): ha ancora senso acquistarlo oggi?

Oggi vogliamo porvi un interessantissimo quesito: ha ancora senso acquistare iPhone SE (2022) adesso? Ma soprattutto, a chi si rivolge? Capite bene che questo gioiello è un telefono eccezionale, versatile, compatto, con un design iconico e che non passa mai di moda, con una buona batteria e un display Retina HD che farà vedere bene i vostri contenuti anche sotto la luce del sole. La versione color Galassia con 64 GB di memoria interna, processore Apple Bionic A15 con modem 5G incluso (lo stesso chip che ritroviamo in iPhone 14, per intenderci), lo pagherete solo 559,00€. Inutile dirvi che questo gadget ha anche un’ottima fotocamera che gira video in 4K e realizza foto splendide anche al buio, vero? C’è il supporto alla ricarica rapida via cavo, oltre che alla wireless charging. Non di meno, lo smartphone è super compatto, leggerissimo e si tiene benissimo in mano e sta comodo in tasca.

iPhone SE (2022): a chi si rivolge?

Questo piccolo smartphone di Apple è perfetto per tutti coloro che cercano un dispositivo versatile, iconico, con il Touch ID posto sul pulsantone Home centrale. Chi proviene da un vecchio melafonino ad esempio, e vuole aggiornare il proprio device con un prodotto dalle prestazioni superiori ma senza stravolgere l’esperienza d’uso, farebbe bene ad acquistare questo device. Inoltre, ha una buona autonomia, è compatibile con le reti 5G di ultima generazione e ha una batteria che garantisce un giorno di utilizzo intenso con una singola carica.

iPhone SE (2022) costa solo 559,00€ ma offre prestazioni eccellenti; se lo acquisterete da Amazon avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare il prezzo del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. La consegna sarà celere e immediata e avete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Sbrigatevi se siete interessati, le scorte potrebbero terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.