iPhone SE (2022) è qui ed è un Best Buy: ecco perché

Oggi è il grande giorno: finalmente il nuovo iPhone SE (2022) è disponibile nei negozi di tutto il mondo e in queste ore sta arrivando ai primi clienti online. Parliamo dell'ottimo midrange di casa Apple avente sì un vecchio design ereditato dal modello di ottava generazione, ma anche un potentissimo cuore Apple Bionic A15 con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria all'interno.

Certo, troviamo ancora una singola fotocamera da 12 Megapixel con flash LED (avente però gli stili fotografici di iPhone 13) ma la qualità sembra essere migliorata a vista d'occhio. Il pannello è un'unità LCD da 4,7 pollici Retina IPS. Lo schermo sarà sì piccolino, ma per un utilizzo professionale il device è un alleato senza eguali. Potente come pochi altri e ha perfino una batteria che assicure ore di autonomia con una singola carica, cosa è che – sulla carta – impossibile, ma che per qualche strana ragione ci riesce. Magia?

iPhone SE (2022): perché acquistarlo?

Sicuramente il target di questo device è chiaro e definito: parliamo di persone che non necessitano di un uso estremo del proprio device, ma che vogliono entrare (o rimanere) nell'ecosistema Apple spendendo una cifra pressocché minima. 529€ richiesti per il modello da 64 GB sono più che onesti, anche se avremmo preferito un prezzo di lancio di 449€. Non avrebbe avuto eguali. Oggi è già disponibile per l'acquisto e vi invitiamo a comprarlo il prima possibile se desiderate godere delle sue fantastiche prestazioni.

La qualità è in generale ottima: il design può stancare, ma è iconico, è unico e non passerà mai di moda, questo è certo. Vuol dire che il telefono saprà accompagnarvi in ogni aspetto della vostra vita, facendovi godere del sempreverde Touch ID e della comodità di avere un prodotto compatto in tasca che non vi dia fastidio quando siete in giro, in moto, o nell'utilizzo con una mano. Sarà anche datato… ma ha un fascino che è difficile da eguagliare al giorno d'oggi.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone SE (2022) : tutti i prezzi

Chi vuole cercare il miglior prezzo per l'accesso ad un Apple iPhone SE (2022) deve oggi fare attenzione alle offerte Amazon: la miglior scontistica consente infatti di effettuare l'acquisto per 20,95€.

In questa tabella tutte le offerte disponibili.