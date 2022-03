Apple: ecco iPad e Mac compatibili con Controllo Universale

Siete anche voi ansiosi di provare la tanto attesa funzione di Controllo Universale ma non sapete se il vostro iPad e computer Apple è compatibile? Nessun problema, vediamo insieme ora l'elenco ufficiale.

Controllo Universale: Apple svela i device compatibili

Finalmente, macOS 12.3 e iPadOS 15.4 sono stati rilasciati al grande pubblico e sappiamo tutto e di più su questi particolari software. Noi li abbiamo già scaricati e vi possiamo assicurare che sono – letteralmente – spaziali, poiché introducono funzionalità uniche e super comode.

Pensiamo alla possibilità di sbloccare il device mediante Face ID e mascherina sanitaria sul volto, oppure all'inserimento facilitato del Green Pass all'interno dell'app Apple Wallet.

Ricordiamo che è arrivata anche la funzione di Controllo universale per iPad e Mac, un'opzione che consente di gestire, con una sola periferica, sia i computer che gli iPad della mela.

Stiamo parlando di una tecnologia incredibile che opera in maniera similare a quanto avviene con il software Logitech Options dell'omonimo brand. Non di meno, svolge il suo lavoro proprio come ce lo aspettavamo e come abbiamo avuto modo di vedere al WWDC dello scorso anno.

Ecco i computer compatibili:

MacBook Pro (2016 e successivi);

MacBook 12″ (2016 e successivi);

MacBook Air (2018 e successivi);

iMac (2017 e seguenti);

iMac (5K da 27 pollici, late 2015);

iMac Pro;

Mac mini (Intel e M1);

Mac Pro (2019).

Questi invece, sono gli iPad compatibili:

Tutti i modelli Pro;

iPad Air (dalla 3° generazion in poi);

iPad base (dalla sesta generazione);

iPad Mini 5 e 6.

Ovviamente, se i vostri prodotti rientrano in queste liste, allora potrete beneficiare di questa feature. Cosa importante: l'azienda riferisce che i due device devono essere connessi con lo stesso ID iCloud, Handoff deve essere attivo e non devono stare a più di 10 metri lontani. Ancora più importante, non devono essere collegati mediante Hotspot.