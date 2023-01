iPhone SE (2022): costa poco, ma è POTENTISSIMO

iPhone SE è lo smartphone di fascia media più interessante che sia in circolazione, nonché uno degli ultimi flagship dell’azienda di Cupertino ma dal costo contenuto. È stato presentato a marzo dello scorso anno e presenta specifiche tecniche molto interessanti per il costo a cui viene venduta. Senza dimenticare che oggi lo potete portare a casa a 549,26 € con spese di spedizione incluse nel prezzo.

iPhone SE (2022):Best Buy assoluto

La consegna è sempre veloce e immediata, quindi questo vorrà dire che in pochissimi giorni sarà a casa vostra senza che voi sborsiate un singolo centesimo aggiuntivo. Si può dilazionare il pagamento del prodotto in comode rate grazie al servizio di Cofidis, oppure con il sistema interno al portale.

Tra le altre cose, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che si può usufruire di una doppia garanzia. Da un lato quella di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare, dall’altro quella di Amazon per due, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

iPhone SE è lo smartphone per tutti, perché presenta un corpo leggero, compatto, dispone del tasto touch ID, molto comodo e pratico rispetto alle gestures, vanta uno schermo HD retina da 4,7” che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole, ha una singola fotocamera che realizza scatti ottimi in ogni scenario e gira video in 4K HDR.

Il processore è lo stesso chip che troviamo in iPhone 13 ma anche in iPhone 14, quindi questo vuol dire che sarà potentissimo. Vi è poi il modem 5G integrato che garantisce velocità di trasferimento dei file inimmaginabili. Lui è lo smartphone perfetto per chi cerca compattezza, portabilità e non vuole rinunciare alle prestazioni. Concludiamo segnalandovi che vi è anche la ricarica wireless oltre a quella via cavo. Cosa si può volere di più dallo smartphone?

Èe pensato proprio per chi proviene da un vecchio iPhone, vuole aggiornare il proprio dispositivo ma non vuole stravolgere la sua esperienza d’utilizzo.

Questo gioiello oggi lo portate a casa con soli 549,26 € grazie agli sconti di Amazon, ma fate presto perché a questo costo potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.