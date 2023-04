iPhone SE (2022): a chi si rivolge? Conviene ancora acquistarlo?

Se state cercando uno smartphone di Apple di punta ma che costi poco, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Si chiama iPhone SE (2022) ed è un modello molto particolare. Di fatto, esteticamente richiama i telefoni della mela di qualche anno fa, con cornici evidenti, una singola fotocamera a filo con la scocca, un pulsante Home con Touch ID e uno schermo Retina LCD IPS da 4,7 pollici; dall’altro, presenta un hardware aggiornatissimo, ereditato direttamente dal potentissimo iPhone 13 Pro. Sotto la scocca di questo gioiello batte un cuore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, ci sono tanti GB di memoria RAM per un multitasking da paura e troviamo perfino storage capienti da 64, 128 o 256 GB. Il modello in questione ne presenta 64 ed è venduto in colorazione Midnight, molto elegante a nostro avviso. Lo trovate anche in sconto a soli 529,99€ al posto di 559,00€, spese di spedizione incluse, ma la vera domanda è una e una sola: a chi si rivolge?

iPhone SE (2022): il telefono perfetto per…

Ammettiamolo: questo è il telefono perfetto per tutti coloro che provengono da un vecchio iPhone e devono aggiornarlo ma non vogliono stravolgere l’esperienza d’uso e soprattutto, non vogliono spendere molto. Questo è il melafonino “low-cost”, premium ma midrange allo stesso tempo. Tutti coloro che posseggono un vecchio device e vogliono mantenere caratteristiche come il pulsante Home, la leggerezza, la compattezza, troveranno in questo gadget un prezioso alleato.

Viene venduto e spedito da Amazon stesso, gode della consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono e sappiate che potrete anche dilazionare l’importo dell’iPhone SE (2022) in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. A 529,99€ è un vero e proprio best buy.

