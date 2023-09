iPhone SE (2020), ricondizionato e con 64 GB a soli 169,00€: OFFERTONA imperdibile

Il meraviglioso midrange di punta di casa Apple, il potentissimo e piccolissimo iPhone SE (2020), si porta a casa oggi ad un prezzo sensazionale: solo 169,00€, con spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo e con tanti altri vantaggi esclusivi. Ci troviamo di fronte ad un dispositivo unico nel suo genere.

Questo è il modello ricondizionato (ma in condizioni eccellenti, quasi pari al nuovo), con 64 GB di memoria interna e in colorazione bianca. Volendo, si potranno scegliere altre due tinte splendide (black e product RED). Non lasciatevi intimorire poi: è sì ricondizionato ma è stato rimesso a nuovo dagli esperti del negozio da cui viene spedito (Remarketed); la transazione è sicura perché avviene all’interno del portale di e-commerce americano, quindi non dovrete temere nulla.

iPhone SE (2020): il midrange più venduto, al suo minimo storico

Al prezzo di soli 169,00€, capite bene che questo iPhone SE (2020) è un vero best buy. Di fatto, ci troviamo di fronte ad uno smartphone piccolo, leggero, con una discreta autonomia, un processore Apple Bionic A13, lo stesso chipset che ritroviamo in iPhone 11 Pro, per intenderci, e una singola fotocamera che però, realizza scatti ottimi. Questo è un telefono pensato per un pubblico che non ha grosse esigenze creative, che magari deriva da un vecchio iPhone 6, 7 e desidera un prodotto aggiornato ma senza perdere l’esperienza d’uso a cui è abituato (pulsante Home con Touch ID incluso). Insomma, è uno smartphone per molti, ma non per tutti.

Il peso è contenuto e quindi iPhone SE risulta leggerissimo; si ricarica con la Lightning ma si può anche adoperare la wireless charging. Allo stesso modo, vi ricordiamo che lo schermo è un pannello LCD IPS Retina da 4,7 pollici con cornici generose ma con il pulsante Home (comodissimo) che integra il Touch ID per lo sblocco e il blocco del device.

