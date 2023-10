iPhone SE (2020) ricondizionato a meno di 174€: BEST BUY su Amazon

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale. Il meraviglioso iPhone SE (2020) da 64 GB si porta a casa con soli 173,99€, spese di spedizione incluse. Ovviamente il device è un ricondizionato ma c’è da dire che si trova in condizioni eccellenti, quasi indistinguibili da quelle di un prodotto “nuovo di fabbrica”. Capite bene che, ancora oggi, è un dispositivo fantastico che però, ha un target di riferimento ben preciso.

Sicuramente se siete dei content creator non ve lo consigliamo, ma è ottimo per tutte le persone che vogliono semplicemente uno smartphone di Apple per sfruttare le potenzialità dell’ecosistema dell’azienda, per avere il magico pulsante Home con Touch ID e non solo. Questo è un dispositivo “familiare” che tutti conoscono (il design è identico dal 2014, salvo piccole modifiche non sostanziali) ed è un “punto sicuro” per moltissimi utenti.

iPhone SE (2020): il best buy del giorno

Questo smartphone di casa Apple, iPhone SE (2020), è ancora validissimo visto che dispone del processore Apple Bionic A13, lo stesso chip che ritroviamo in iPhone 11 e in iPad (2021). In poche parole, andrà benissimo per l’esecuzione di app quotidiane come WhatsApp, Telegram, Facebook e così via, ma non solo. Ha anche un comparto fotografico degno di nota con una singola lente che gira video meravigliosi e scatta foto bellissime anche al buio. Si ricarica sfruttando la Lightning port o la wireless charging; in poche parole, potrete scegliere come fornire energia al device.

Essendo un ricondizionato, il telefono si presenta in condizioni perfette anche se è – in teoria – usato. Viene rimesso a nuovo dai tecnici del sito, godrà di un anno di garanzia con il programma “Amazon Renewed” e con esso avrete accesso anche ad una serie di vantaggi non da poco: consegna gratuita, possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate e molto altro ancora. Cosa aspettate? Fatelo vostro adesso a soli 173,99€.

