iPhone SE (2020) ricondizionato a meno di 170€: BEST BUY unico

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Apple che costa pochissimo: iPhone SE (2020) infatti, il midrange della line-up del 2020, costa solo 168,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Si tratta di una cifra pressocché irrisoria per un device dalle alte prestazioni (dispone del medesimo processore presente in iPhone 11 Pro, per intenderci), con un design piccolo e compatto, leggerissimo, perfetto per chi odia i cosiddetti “padelloni”. Viene spedito dal noto portale di e-commerce e ciò implica che godrà di tantissimi vantaggi esclusivi. Ovviamente si tratta di un ricondizionato ma potete stare tranquilli: è in condizioni eccellenti, pari al nuovo, senza difetti estetici evidenti, e con una batteria che ha una capacità superiore all’80%.

iPhone SE (2020): best buy a questa cifra

Il design di questo smartphone è classico, vale a dire che presenta il medesimo form factor e la stessa linea estetica che abbiamo visto nei modelli precedenti: iPhone 7, 8 e così via. Anteriormente c’è un display Retina LCD IPS da 4,7 pollici perfetto per la gestione dei social, per la messaggistica e non solo, le cornici sono spesse, è vero ma c’è l’ottimo pulsante Home con Touch ID per navigare facilmente nel sistema operativo e per bloccare e sbloccare il device con semplicità, Troviamo un frame in alluminio e una back cover in vetro lucido che supporta la ricarica wireless e c’è una singola fotocamera con flash LED, che va benissimo per le foto “punta e scatta”. Il sistema operativo è iOS 17 ed è ancora aggiornato e probabilmente lo sarà a lungo. Si ricarica anche via Lightning e la batteria assicura prestazioni di tutto rispetto.

Questo è un telefono ricondizionato ma in condizioni eccellenti; è stato rimesso a nuovo dai tecnici del sito e gode di un anno di garanzia con il programma di Amazon Renewed. A soli 168,00€ questo iPhone SE (2020) è da comprare immediatamente. Il modello in sconto è in colorazione Product (RED) e ha 64 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.