iPhone SE (2020): ha davvero senso nel 2023?

Oggi vi segnaliamo un’ottima offerta per iPhone SE 2020, in super offerta a 189,99 € su Amazon in versione ricondizionata. Parliamo di un telefono compatto, leggero, all’avanguardia e dotato di tecnologie incredibili. È molto piccolo, e questo lo rende adatto a chi cerca un prodotto maneggevole nell’utilizzo di tutti i giorni. Lo trovate in sconto con un risparmio medio pari all’8% nella versione rossa con 64 GB di memoria interna.

C’è la consegna gratuita in un giorno; questo implica che in pochissime ore sarà a casa vostra o presso il domicilio da voi designato. Affrettatevi, perché ci sono solo sette pezzi disponibili al momento della stesura di questo articolo.

Il prodotto è venduto da un negozio terzo, ma è spedito da Amazon, quindi godrà di tutte le garanzie del caso. Di fatto, sarà coperto dalla garanzia di Amazon Renewed per un anno. Il device è completamente funzionante ed è in condizioni eccellenti, quasi indistinguibile dal nuovo. Si può acquistare oggi e pagare in comode rate con il servizio di Cofidis, attivabile al check out.

Considerato che il prodotto avrà una batteria che supera l’80% di capacità, non mostrerà segni di danni estetici visibili ad una distanza di circa 30 cm e presenterà accessori sì compatibili in confezione, ma non originali. Il terminale è idoneo alla sostituzione o al rimborso entro un anno dal momento dell’acquisto, qualora dovesse presentare importanti guasti tecnici.

iPhone SE (2020): a chi si rivolge ?

La domanda è molto interessante, perché presuppone un ragionamento frizzante al seguito. Il telefono costa poco ed è perfetto per chi vuole entrare nel mondo della mela senza spendere troppo. È ancora aggiornato lo sarà ancora per qualche anno quindi questo vorrà dire che quadrato il massimo supporto da parte dell’azienda, cosa non è affatto scontato di questi tempi. Inoltre, è perfetto per tutti coloro che provengono da un vecchio dispositivo di Apple (magari un iPhone 5, un iPhone 6 o un iPhone 7) e vogliono un prodotto aggiornato senza però stravolgere la loro esperienza di utilizzo.

Quindi, ha ancora senso iPhone SE (2020) nel 2023? Assolutamente sì, a patto che rientriate nelle categorie di utenti sopra descritte.

