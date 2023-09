iPhone SE (2020): ha ancora senso acquistarlo oggi?

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Apple che ha venduto tantissimo sin dal suo esordio; si chiama iPhone SE (2020) ed è un gadget leggero, piccolo, compatto, adatto a tutti coloro che desiderano un’ammiraglia potente ma tascabile. Parliamoci chiaro: le specifiche tecniche non sono all’ultimo grido ma per un utilizzo standard: social, mail, WhatsApp, Telegram, telefonate e non solo, va benissimo. Senza contare che, la versione ricondizionata da 64 GB, in colorazione Product (RED) costa solo 195,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

iPhone SE (2020): a chi si rivolge?

Partiamo dalla domanda contenuta nel titolo: ha ancora senso nel 2023 un prodotto come iPhone SE (2020)? La risposta non può che essere positiva; ci troviamo di fronte ad un dispositivo veramente leggero, tascabile, che va benissimo e viene ancora aggiornato da Apple. Ovviamente non è adatto ai content creator che sfruttano lo smartphone al 100% per lavoro (a loro infatti, consigliamo il nuovissimo iPhone 15 Pro Max), ma per un utilizzo “classico”, iPhone SE (2020) è un vero gioiello. Viene spedito da Amazon e questo vi farà stare tranquilli sulla garanzia (che sarà di un anno con il programma Amazon Renewed).

Inoltre, questo è un telefono ricondizionato; vale a dire che è un device sì usato ma rimesso a nuovo dai tecnici di Amazon. Viene infatti sanificato, riparato e rigenerato così non presenterà difetti estetici o hardware. Anche la batteria sarà nuova con capacità complessiva superiore all’80%.

Il dispositivo di Apple vanta ancora il pulsante Home con Touch ID, molto pratico e comodo per navigare all’interno del software senza utilizzare le gestures. Il processore interno è l’ottimo chipset Apple Bionic A13, lo stesso chip che ritroviamo in iPhone 11 Pro o in iPad (2021) di nona generazione. A soli 195,99€ questo iPhone SE (2020) è un vero best buy; non lasciatevelo sfuggire.

