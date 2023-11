iPhone SE (2020) da 64 GB ricondizionato: costa meno di 168€, OFFERTONA per poche ore

Oggi ti parliamo di un melafonino incredibile che, anche se ha tre anni di vita alle spalle, rappresenta una soluzione eccellente per chi vuole un device di Apple ad un prezzo conveniente: sarà tuo con soli 167,99€, spese di spedizione incluse. Ovviamente ci riferiamo al meraviglioso iPhone SE (2020), nella sua iterazione Product (RED) con 64 GB di memoria interna. Si tratta di uno smartphone ricondizionato ma in condizioni eccellenti, pari al nuovo, senza danni visibili con una distanza di 30 cm e con una batteria avente capacità superiore all’80%.

iPhone SE (2020): uno smartphone eccellente nel 2023

L’iPhone SE (2020) mantiene il design classico e iconico dei melafonini del passato, con una scocca in vetro e alluminio che conferisce al dispositivo un aspetto premium. La versione Product (RED) aggiunge uno stile distintivo e una causa benefica, visto che una percentuale degli introiti è destinata a sostenere il Fondo globale per la lotta contro l’HIV/AIDS. Questo device è compatto, facile da maneggiare e da utilizzare con una sola mano.

Sotto la scocca è alimentato dal potente chip A13 Bionic, lo stesso SoC utilizzato nei modelli di punta di Apple. Questo significa che potrai godere di prestazioni veloci, di un multitasking fluido e avrai sempre una risposta pronta anche con le applicazioni più esigenti. La fotocamera avanzata sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle foto e la registrazione video 4K. Il modello in sconto presenta ben 64 GB, così avrai ampio spazio per foto, video, app e molto altro. Volendo, potrai espandere la memoria in maniera virtuale, magari attivando un abbonamento ad iCloud.

L’iPhone SE (2020) in offerta su Amazon è ricondizionato ma in condizioni eccellenti: il dispositivo è stato accuratamente testato e ripristinato per assicurare prestazioni ottimali. Acquistandolo su Amazon al prezzo consigliato di soli 167,99€ avrai diritto ad un anno di garanzie a non pagherai le spese di spedizione.

