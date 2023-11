iPhone SE (2020) da 128 GB: bastano 205€ per portarselo a casa

Sapevate che potete acquistare un iPhone a poco più di 200€? Sì, non stiamo scherzando. Il meraviglioso iPhone SE (2020) di seconda generazione è in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di 205,88€ con spese di spedizione incluse. Si tratta di un prodotto ricondizionato (usato ma rimesso a nuovo) in condizioni eccellenti, pari al nuovo, senza segni visibili a distanza ravvicinata, con una batteria con capacità superiore all’85% e con un anno di garanzia grazie al programma di Amazon Renewed. Non lasciatevelo sfuggire perché è u best buy senza paragoni e ha una serie di caratteristiche che lo rendono imperdibile anche nel 2023. Il modello che vi proponiamo è quello bianco con 128 GB di memoria interna.

iPhone SE (2020): non lasciatevelo sfuggire, è il best buy del giorno

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Apple ma non volete spendere troppo, iPhone SE (2020) è il device che farà al caso vostro. Si tratta di un prodotto dal design “old school”, con cornici generose, singola fotocamera posteriore, con un processore premium (Apple Bionic A13 con modem LTE) e con una batteria che promette un giorno di autonomia con un utilizzo moderato. È potentissimo visto che permette di eseguire app complesse, anche perché il chip di base è quello che ritroviamo in ammiraglie come iPhone 11 Pro, per intenderci.

È un ricondizionato ma in condizioni eccellenti, indistinguibili dal nuovo. Vanta un processore di fascia alta, un design senza tempo e una fotocamera che realizza video in 4K e scatti nitidi anche in condizioni di luce avversa. Avrete un anno di garanzia in caso di problematiche o di malfunzionamenti. Viene venduto a 205,88€ con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, anche in meno di 24 o 48 ore in alcuni casi. Fate presto se siete interessati. iPhone SE (2020) da 128 GB è quello da comprare oggi.

