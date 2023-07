iPhone SE (2020): a questa cifra è un SUPER BEST BUY (168€)

Eravamo in pandemia piena, era il mese di marzo 2020, per la precisione, quando Apple ha lanciato l’iPhone SE (2020). Il terminale rappresentava una versione compatta e conveniente del top di gamma dell’epoca, iPhone 11 Pro. Con un design familiare che richiama l’amato iPhone 8, ma con caratteristiche interne potenziate (chip Apple Bionic A13 in primis), questo gadget ha catturato l’attenzione degli utenti che desideravano un prodotto potente ma compatto e equilibrato. Ma è ancora valido oggigiorno? Sappiate che su Amazon lo pagherete solo 167,90€, spese di spedizione incluse. È un ricondizionato ma si trova in condizioni eccellenti, pari al nuovo.

iPhone SE (2020): top di gamma compatto e potente

L’iPhone SE (2020) presenta un design familiare, simile all’iPhone 8, con un telaio in alluminio e un pannello posteriore in vetro. Con un fattore di forma più piccolo e compatto rispetto ai modelli più recenti, è una scelta ideale per coloro che preferiscono dispositivi più gestibili con una sola mano. Il display Retina HD da 4,7 pollici offre colori vivaci e una buona resa delle immagini. È alimentato dal potente chip A13 Bionic, lo stesso utilizzato negli iPhone di fascia alta del 2019. Questo garantisce prestazioni fluide e reattive, con un’ottima gestione delle applicazioni e del multitasking.

Non di meno, è dotato di una singola fotocamera posteriore da 12 megapixel, che offre risultati sorprendenti considerando il prezzo più contenuto del dispositivo. viene fornito con iOS, il sistema operativo di Apple, che garantisce un’esperienza utente fluida e una vasta gamma di applicazioni disponibili sull’App Store, e sarà aggiornato ad iOS 17. A bordo troviamo la connettività 4G LTE, che garantisce una connessione veloce e stabile. Tuttavia, non supporta la connettività 5G, che potrebbe essere un punto da considerare per coloro che cercano velocità di downloadultra-rapide. Per quanto riguarda l’autonomia della batteria, l’iPhone SE (2020) fornisce una durata adeguata per un utilizzo moderato. A soli 167,90€ è un super best buy: non lasciatevelo sfuggire.

