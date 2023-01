iPhone SE (2020) a poco più di 200€ su Amazon: AFFARE di inizio gennaio

Può avere ancora senso un iPhone SE (2020) nel 2023? La domanda può sembrare alquanto provocatoria e la risposta non è di certo banale, ma non può che essere positiva. Il motivo è semplice: è ancora un prodotto validissimo, aggiornato ad iOS 16 e probabilmente verrà sopportato ancora a lungo dalla compagnia stessa. L’hardware è in linea con quello dei gadget del 2020 e presenta il medesimo chip di iPhone 11 Pro, che ritroviamo anche in iPad (2021). Insomma, tutto si può dire ma non che sia “obsoleto”. Se considerate poi che si porta a casa in versione ricondizionato (ma in condizioni eccellenti) con soli 213,99€, capite bene che diventa un Best Buy assoluto per chi cerca un melafonino nuovo ma non vuole spendere cifre esagerate.

iPhone SE (2020) a 213,99€: Best Buy del giorno

Il prodotto, come detto, è ricondizionato, ma questo non deve spaventarvi; il telefono è stato rimesso a nuovo, certificato e ispezionato dai tecnici esperti del portale di Amazon. Ciò implica anche avere la garanzia di un anno per qualsiasi problema con Amazon Renewed, ma anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. Insomma, si ha diritto a tutti i classici vantaggi che solitamente si hanno con gli articoli nuovi, that’s it.

L’estetica di questo iPhone SE (2020) è ancora attuale, visto che è sì identica a quella di iPhone 8, ma anche a quella dell’SE (2022) uscito poco meno di un anno fa. Scocca in alluminio con back cover in vetro, supporto alla wireless charging, ricarica via Lightning e poi lo smartphone è super leggero. C’è il pulsante Home con Touch ID ma inutile prendersi in giro; è uno dei pochi telefoni compatti che vi siano in circolazione. Lo schermo poi, è un’unità IPS LCD da 4,7 pollici che si vede bene in ogni condizione. A 213,99€ è un vero affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.