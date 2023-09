iPhone SE (2020): a meno di 200€ è ancora una buona soluzione?

Se stai cercando un nuovo smartphone di Apple ma non vuoi spendere troppo, oggi Amazon Renewed ti offre l’opportunità di acquistare un iPhone SE (2020) ricondizionato a soli 197,99€, garantendoti un dispositivo in condizioni eccellenti e con un anno di garanzia. Se sei interessato/a, fai presto: le scorte potrebbero essere limitate e l’offerta potrebbe terminare a breve.

iPhone SE (2020): il best buy del giorno

iPhone SE (2020) è dotato del potente processore A13 Bionic, lo stesso chip presente nei modelli più costosi come iPhone 11 Pro e Pro Max. Questo significa che avrai a disposizione una potenza di elaborazione straordinaria, prestazioni veloci e un’esperienza utente senza ritardi. Puoi eseguire le tue app preferite, giocare ai giochi più recenti e gestire le tue attività quotidiane senza problemi.

Nonostante le sue dimensioni compatte è dotato di una fotocamera di alta qualità da 12 MP. Sarai in grado di scattare foto nitide e dettagliate, registrare video in 4K e sfruttare funzioni come il ritratto con bokeh attivo. La camera da 7 MP è perfetta per selfie e videochiamate di alta qualità.

Grazie al supporto di Apple, lo smartphone riceverà regolarmente gli aggiornamenti software più recenti. Questo significa che potrà essere aggiornato ad iOS 17 senza il minimo problema. Questo è un dispositivo che mantiene il design classico di iPhone con il tasto Home fisico, che funge anche da lettore di impronte digitali mediante la tecnologia Touch ID per un rapido sblocco e una maggiore sicurezza.

Acquistare un iPhone SE (2020) ricondizionato su Amazon Renewed significa ricevere un dispositivo che è stato attentamente controllato e ripristinato per funzionare come nuovo. A soli 197,99€ è un best buy da non perdere; la consegna sarà celere e immediata e avrai un anno di garanzia e un mese da quando hai comprato il telefono per fare un reso, gratuitamente. Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.