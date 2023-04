iPhone SE (2020) a meno di 174€: può avere ancora senso?

Oggi vogliamo proporvi un “vecchio” quanto affidabile iPhone SE (2020); il device, seppur possiede tre anni di vita, è ancora oggi una soluzione validissima per moltissimi utenti. La domanda iniziale “può avere ancora senso?” è ovviamente provocatoria. La risposta non può che essere positiva perché questo è un gadget semplicemente sensazionale che si porta a casa con un prezzo quasi irrisorio. Lo trovate su Amazon al costo speciale di soli 173,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un risparmio veramente super per un articolo che, seppur ricondizionato, ha ancora molto da offrire oggigiorno. A chi si rivolge tuttavia?

iPhone SE (2020): a chi si rivolge?

La domanda è semplice e presuppone una risposta univoca ma attenzione, non confondete ciò che stiamo per dirvi. iPhone SE (2020) è un ottimo dispositivo per tutti coloro che vogliono cambiare il proprio vecchio iPhone 5S, 6, 7 e vogliono un device sì aggiornato ma non diverso, perché magari sono legati alle dimensioni contenute, alla leggerezza estrema, al pulsante Home con Touch ID per navigare nel software e per le transazioni smart. Insomma, questa potrebbe essere una categoria di utenti potenzialmente interessati.

Altresì potrebbe essere perfetto per un giovanissimo come “primo smartphone” o per una persona anziana così da sfruttare, con semplicità, features come “Find My” o le videochiamate FaceTime. Non di meno, se siete soliti cambiare iPhone ogni anno per passare al modello successivo, potreste comprare un SE (2020) per usarlo come telefono muletto intermediario nel tempo che intercorre dalla vendita del device precedente all’acquisto del prodotto di nuova generazione.

iPhone SE (2020) è un eccellente dispositivo, compatto, che costa poco (solo 173,99€) su Amazon, gode di un anno di garanzia con Amazon Renewed ed è ricondizionato come nuovo, senza segni estetici evidenti e con una batteria avente capacità superiore all’80%.

