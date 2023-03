iPhone SE 2: ricondizionato e in CONDIZIONI ECCELLENTI in offerta a 187€ su Amazon

Gli iPhone ricondizionati sono spesso dei prodotti ottimi per chi vuole spendere poco senza rinunciare ad uno smartphone completo e in grado di garantire prestazioni elevate. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone SE 2 ricondizionato e in condizioni eccellenti. L’offerta in corso consente l’acquisto al prezzo scontato di 187 euro della variante da 64 GB di storage mentre quella da 128 GB è disponibile a 222 euro.

Si tratta, quindi, dell’occasione giusta per acquistare un nuovo iPhone al prezzo più basso possibile e senza compromessi sulla qualità. Lo smartphone ricondizionato è coperto dalla garanzia Amazon Renewed di 1 anno. Per accedere all’offerta e acquistare il dispositivo al prezzo scontato è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

iPhone SE 2: ricondizionato e in condizioni eccellenti con la nuova offerta di Amazon

La promozione appena lanciata su Amazon è l’occasione giusta per acquistare un nuovo iPhone SE 2 ricondizionato e in condizioni eccellenti (senza segni di danni estetici visibili da una distanza di 30 centimetri e con una batteria che supera l’80% della capacità della nuova). iPhone SE 2 propone ottime specifiche con un display Retina da 4,7 pollici e il SoC Apple A13 Bionic, garanzia di ottime prestazioni per la fascia di prezzo. C’è anche il sensore di impronte digitali Touch ID per i pagamenti tramite Apple Pay.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone SE 2 al prezzo scontato di 187 euro per la variante da 64 GB e al prezzo di 222 euro per quella da 128 GB. In sconto ci sono diverse colorazioni. Per accedere alle offerte è disponibile il link qui di sotto.

